Özgür Özel ifşa etmişti: 'İBB Borsası' iddialarındaki avukat adliyeye sevk edildi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Ağustos günü bir mitingdeki konuşmasında "İBB Davası Borsası" iddiasıyla ilgili olarak adı geçen avukat Mehmet Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan avukat Yıldırım bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli avukatın savcılıktaki ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde bazı savcılarla bağlantılı avukatların 'İBB davası borsası' oluşturduğunu öne sürmüştü.

Özel, "Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp 'Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin 'İBB davası Borsası' oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Milyonlarca dolarlık bir dosyayı deşifre etmek samimi çağrımdır. HSK'ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK'ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!" ifadelerini kullanmıştı.

Özel’in 'İBB davası borsası' kurmakla suçladığı Avukat Mehmet Yıldırım'ın, yurtdışına kaçmak üzereyken İstanbul Emniyeti tarafından dün Antalya’da yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak 'nüfuz ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır" dendi.