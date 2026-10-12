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Özgür Özel'in Yozgat programı belli oldu: Yurttaşlara çağrı

Özgür Özel'in Yozgat programı belli oldu: Yurttaşlara çağrı

12.10.2026 14:36:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel'in Yozgat programı belli oldu: Yurttaşlara çağrı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 17 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği Yozgat programının ayrıntıları belli oldu. Yozgat Kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Özel’in katılacağı programa yurttaşları davet etti.

YENİ Parti Yozgat Kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel’in cumartesi günü katılacağı programa davette bulunmak üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazırlanan programa göre, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel cumartesi günü sabah karayolu ile geleceği Yozgat’ta tarihi Yozgat Lisesi binası önünde karşılanacak, aynı bölgede bulunan parti il binasının açılışını gerçekleştirecek. Özel, Lise Caddesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, YENİ Parti İl örgütünün düzenlediği programın yapılacağı Belediye Kültür ve Büyük Sinema Salonu’na ulaşacak, burada katılımcılara hitaben yapacağı konuşma sonrasında Yozgat’tan ayrılacak.

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DAVET ZİYARETLERİ BAŞLADI

YENİ Parti Yozgat Kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar, Genel Başkan Özgür Özel’in hafta sonunda yapacağı ziyaret programına davet ziyaretlerine başladı. İşçi Durağını ziyaret edip, emekçilerin sorunlarını dinleyen Yaşar, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizim farklılığımız, bizim zenginliğimiz. Ama bir noktada birlikte olacağız. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız ve ülkemizin çıkarları. Şimdi buradan ayrıştırarak, bizi ötekileştirerek efendim 'Benim gibi düşünmüyorsan hainsin', 'Benim gibi düşünmüyorsan teröristsin.' Niye hain olsun, niye terörist olsun? Sen benim gibi düşünmek zorunda değilsin. Ben senin gibi düşünmek zorunda değilim. Oturacağız, konuşacağız.

Bu ülkede ben ne kadar hak sahibiysem, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her vatandaşı benim kadar hak sahibi. Çanakkale'de hepimizin ecdadı yan yana yatıyor. Hiç kimsenin 'Senden daha çok bu ülkede hakkım var' deme hakkı yok. Bu ülkenin mademki külfetini taşıyoruz, nimetlerinden de eşit şartlarda faydalanmamız lazım."

“ÖZELLİKLE ŞU TEK ADAM SİSTEMİNDEN SONRA ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKTI”

Abdullah Yaşar, “Ben oy verdim, ben sevdim, bu adama laf söyletmem” denildiği sürece bir yere varılamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bir iktidar, bir de muhalefet partisi lazım. Eğer iktidar sürecin sonunda vatandaşın ihtiyaçlarına göre, ülkenin ihtiyaçlarına göre ülkeyi iyi yönetemediğine inanıyorsa vatandaş yer değiştiriyor. Onu muhalefete alıyor, muhalefeti iktidar yapıyor. Tayyip Bey yeni geldiğinde bir süre iyi gitti Türkiye. Özellikle şu tek adam sisteminden sonra ülkenin çivisi çıktı. Yozgat yüzde 75, yüzde 76 Tayyip Bey'e oy verdi. Ama en çok göç veren illerin başında geldi. Çözüm bir değişim." 

“HERKES ŞUNU SÖYLÜYOR, ‘DEĞİŞİM, BİR AN ÖNCE SEÇİM’ DİYOR”

Partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in 17 Ekim Cumartesi Yozgat'ı ziyaret edeceğini belirten Yaşar, yurttaşları programa davet için ziyaretterde bulunduğunu ifade etti.

Yaşar, "Onların da dertlerini, sorunlarını dinledik. Onları davet ettik. Düşüncelerini aldık. Biz onu Sayın Genel Başkanımıza anlatalım, parti programımıza koyalım. Bir dokunuyorsun vatandaşın her kesimine bin ah işitiyorsun. Herkesin ortak buluştuğu bir nokta var. Herkes şunu söylüyor, ‘Değişim, bir an önce seçim’ diyor. Bir an önce seçim ve değişim. Bu kapsamda sahadayız. Şimdi devam edeceğiz. Esnaflarımızı, yurttaşlarımızı Sayın Genel Başkanımızın katılacağı Yozgat ziyaretine davet ediyoruz” dedi.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Yozgat

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