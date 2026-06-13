Özgür Özel Lüleburgaz'dan sesleniyor: 'Kayyım gidecek biz geleceğiz' değil, 'Tayyip gidecek biz geleceğiz' meselesi...

CHP'nin seçilmiş yönetimi tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması başladı. Buluşmada konuşan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lüleburgaz programı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda gençler tarafından karşılanan Özel, gençlerle birlikte "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.

Özel daha sonra, Kasım 2025'te Gürcistan'da düşen askeri uçakta yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın Lüleburgaz'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

"BİZİ YENEMEZSİNİZ"

Yoğun katılımın olduğu Lüleburgaz buluşmasında halka seslenen Özel, konuşmasında CHP'ye yönelik müdahalelere tepki gösterdi:

Özelin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"-Milletin partisine, CHP'ye çökmeye çalışanlar bilsin. Siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete diz çöktüremezsiniz. Elinizdeki tüm güçler ile saldırsanız da ne kadar kötü ne kadar acımasız olsanız da siz bizi yenemezsiniz.

-Bugün burada akrabalarımızla birlikteyiz. Ama bir akrabamız şu an bizden ayrı. Silivri'nin seçilmiş Belediye Başkanı Bora Balcıoğu iftiralarla, haksızca, partisine ve ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için şu an gözaltında.

-Bugün madenciler yer altında açlık grevcine başladı. Vicdansız patron telefonları, haberleşmeyi kesti. Elektriği kesti. Buradan ilgili bakanları uyarıyorum. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını size soracağım. Sonuna kadar arkanızdayız, emekle beraberiz, emekçiyle beraberiz.

-Milletin değiştirmesine saldırıyorlar. Sömürülenlerin sömürüye boyun eğmesini istiyorlar.

-Ben bir bahçıvan torunu olarak 12 yaşından beri traktör üstünde çalışan bir evladınız olarak, mazot yüzde 50 artmış, gübre yüzde 115 artmış, bir kilo buğdayın satılıp 250 gram ekmeğin alınamadığı düzen AK Parti'nin kara düzenidir. Biz zirai kredilerde yapılan haksızlıkları biliyoruz. Sonuncusu gibi çiftçiye 'al ananı çek git' diyen Cumhurbaşkanı gidecek, birincisi gibi çiftçiyi milletin efendisi gören Cumhurbaşkanı gelecek!

-Mesele Özel'in meselesi ya da CHP'nin meselesi değildir. Mesele, işçinin, çiftçinin iktidarı değiştirme kararlılığıdır, mesele Erdoğan ile millet arasındadır. Slogan atıyor diyor ki, 'kayyumlar gidecek biz kalacağız...' itirazım var, biz zaten buradayız, CHP burada. Parti oyunu arttıranlar bugün saldırı altındadır. "Kayyım gidecek biz geleceğiz" değil, "Tayyip gidecek biz geleceğiz" meselesidir bu."

DEVAM EDİYOR...