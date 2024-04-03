Özgür Özel Manisa’ya zafer kutlamasına geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Seçimleri’nde 74 yıl sonra en yüksek oyu alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ferdi Zeyrek’i belediye binasında ziyaret edecek. Özel ardından İzmir’e gelecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:35
Özgür Özel Manisa’ya zafer kutlamasına geliyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’ya zafer kutlamasına geliyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde çok partili hayata geçilen 1950’den sonra en yüksek oyu alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını seçilen ve bugün mazbatasını alması beklenen Ferdi Zeyrek’i belediye binasında ziyaret edecek olan Özel, yurttaşla da bir araya gelecek.

İZMİR’E DE GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Özel’in hafta sonu İzmir’e geleceği bilgisini paylaşırken, kentte 28 CHP’li belediye başkanı ile buluşması bekleniyor.


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