Özgür Özel nadir toprak elementlerini gündeme getirdi... Sayıştay raporu ortaya çıktı: 'Anlaşılıyor ki AKP'nin amacı...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nadir toprak elementleri üzerinden yüklendi.

Özel konuşmasında ABD Başkanı Trump ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" ayrı bir parantez açtı.

Özel, "Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız" ifadelerini kullandı.

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Bu sözlerin ardından CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yavuzyılmaz, "Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, şöyle yazdı:

"Bulguda;

Havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal alanlarında kullanılan nadir toprak elementlerinin bölgedeki keşfinin yıllar öncesine dayanmasına rağmen,

Endüstriyel tesis kurulumuna dair hiç bir gelişmenin olmadığı belirtiliyor!

Anlaşılıyor ki AKP’nin amacı, milli servetimiz olan nadir toprak elementlerini ülkemizde zengileştirmek değil, bu paha biçilmez madenleri cevher halinde ucuz fiyattan ABD’ye peşkeş çekmek.

Zira 2025 itibariyle, hala endüstriyel tesis kurulumu konusunda bir ilerleme yok!

Bunun adı, vatanın altını üstüne getirip talan ettirmektir!

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı Sayıştay Raporu"