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Özgür Özel, Necati Yağcı'nın kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı

Özgür Özel, Necati Yağcı'nın kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı

1.07.2026 19:53:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, Necati Yağcı'nın kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı

CHP lideri Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.

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Seçilmiş CHP Genel Başkanı ve CHP lideri Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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