Seçilmiş CHP Genel Başkanı ve CHP lideri Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Özgür Özel, Necati Yağcı'nın kayınvalidesinin cenaze törenine katıldı
CHP lideri Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.
1.07.2026 19:53:00
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ANKA
CHP lideri Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.
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