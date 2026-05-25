Özgür Özel: Partiden ayrılmayacağız, baskın seçim olursa yüzde 60’la kazanırız

Özel, Genel Merkez baskınının ardından yeni yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Artık iki CHP olduğuna" dikkat çeken Özel, baskın seçim olması durumunda yüzde 60'la kazanacaklarını söyledi.

T24'e konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir iş birliği var." diyerek artık iki CHP olduğuna dikkat çekti.

BASKIN SEÇİM PLANINI AÇIKLADI

"Artık iki CHP var: Atanmış CHP ve SCHP, yani seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız." diyen Özel; kendilerinin olmamaları hâlinde partinin barajı bile geçemeyeceğini şöyle dile getirdi: "Bırakırsak, biz yokuz dersek yüzde 5, yüzde 3’ün altında oy alabilir bunlar."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası baskın seçime ilişkin ise şunları söyledi:

"Butlanla parti içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz ama baskın seçim ihtimalinden de kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanı adayımızı gösterir yüzde 60 oyla seçiliriz. O şartlar altında da CHP’nin listesine müdahale olursa… Benim en büyük itirazım şu, şu an CHP’yi kapattı Saray. Nasıl kapattı? Resmen CHP’yi kimin yöneteceğine delegeler değil de sarayın atadığı hakim karar veriyorsa CHP kapanmıştır. Biz CHP’yi yeniden açma mücadelesi veriyoruz. Yeniden açılış, kurultayda Divan Başkanı’nın sonuçları ilan ettiği andır. O an açılmış olur. Şu an ara dönemdeyiz. Atanmış CHP, seçilmiş CHP. Sandığı getirmek için, yeni bir kuruluş mücadelesi başlattık."

"Sizce, ayrılmanızı, ayrı parti kurmanızı mı istiyorlar? Bunu yapacak mısınız?" sorusuna ise Özel şöyle yanıt verdi:

"Tam olarak şöyle bir durum var. Aksini duymayı çok isterim. Biz mesela Kemal Bey, uzlaşmak için gelseydi, hızla kurultaya gideceğini beyan etseydi, Kemal beyi zora sokmayacak, bu yaptıklarından sonra toplumda da geri dönüşü olmaz işin ama Kemal bey için en itibarlı, en onarıcı her türlü formüle açık olurduk.

O kurultaya kol kola gitmek dahil. Önceki kurultayda devir teslimde şunları söylemiştim, ofis tutacaksanız tutalım, vakıf kuracaksanız arkanızda olalım.

Korumaların araçları vs. dahil. Zaten bir sene öncesine kadar biz ödüyorduk. Bir sene önce bir kavga çıkardılar, kendilerindeki araçları da iade ettiler. Parti ekonomik olarak zorda.

Hem bizim hem onların korumalarının Ankara’dayken dışarıdan değil tabldottan yemelerini söyledik, yüksek fatura geliyor diye, kavga çıkardılar."

Sav, “Yargı, hiç bu kadar örselenmemiştir. Ben mutlak butlan kararının verilmesinin mevzuatımıza ve hukukun üstünlüğüne aykırı olacağını, böyle bir kararın verilmesinin hukukumuzda derin yara açacağını, giderilmesi zor hasar yaratacağını ısrarla söyledim. Bugün endişelerimde haklı olmanın hüznünü yaşıyorum. Gerçek hukuk kurallarının, er -geç uygulanacağına, yanlıştan dönüleceğine mutlak butlan kararının bozulacağına inanıyorum” dedi.

‘BELLEKLERDEN ASLA SİLİNMEYECEK’

Karar ile son yerel seçimde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’nin hızı ve önünün kesilmek istenildiğini belirten Sav, geçen pazar CHP Genel Merkezi’ne yapılan müdahaleyi ilişkin şunları söyledi:

“Kurultayları iptal edilip seçilmiş genel başkanı ve parti yöneticileri görevden uzaklaştırılarak partide karmaşa yaratılıp dışa dönük mücadele duraksatılıp içe dönük tartışmalarla uğraşmaya itilmektedir. Polisin de yardımı ile bir kısım kendini bilmezlerin Genel Merkez binasının demir kapılarının camlarının kırarak binayı adeta işgal etmeleri, asla affedilemez. Aradan yıllar geçse de bu vahşi ve üzücü görüntüler asla belleklerden silinemez. Ülkenin her yöresinde il-ilçe örgütlerinin vatandaşların da desteğini alarak yapılan tecavüzü ve haksızlığı protesto edip kınamalarını en kısa sürede yargı kararını aşarak demokratik yol ile partilerinin gerçek yöneticilerine teslim edilmesi mücadelelerini çok anlamlı ve önemli buluyorum.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar vardır” sözü ile Tevfik Fikret’in Memleket Şarkısı’nda dile getirdiği “Zulmün topu var, gülesi var, kal’ası varsa hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır” sözlerini anımsatan Sav, “Zulme karşı bükülmez kolumuz olduğunun bilincini yitirmemeliyiz. Unutmayalım ki dar ağacını kuran Hızır Paşa’lara karşı ‘Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kemend işte boynum asarsa, işte hançer işte kellem keserse ‘dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’ direnci ve kararlılığı ile partimize sahip çıkmalıyız. Her türlü işgali püskürtüp en kısa zamanda yapılacak kurultay ile partimizi gerçek sahiplerine teslim etmeliyiz” dedi.