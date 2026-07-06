Özel'den aynı günde üç duruşmaya tepki: 'Biz kararı çoktan verdik' mesajıdır

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "casusluk", "diploma" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" davaları için Silivri'ye geldi.

Silivri Cezaevi'nin önünde bekleyen yurttaşlara seslenen Özel, aynı gün 3 davanın görülmesine ''Burada yapılan gürültüye getirmek, değersizleştirmek, önemsizleştirmek ve aslında çoktan verilmiş kararın buradaki yargılamada kendini savunanın sözünün hiçbir değerinin olmadığını, eşzamanlı olarak bir kişiyi 3 yerde birden yargılamanın aslında bütün gücün, talimatın bir yerde geldiğinin ve buradan hepimize söylenen şey şu; 'Hiç boşuna uğraşmayın, biz kararı çoktan verdik. Bundan sonrası bizim bileceğimiz iştir' demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

''BU REJİME MEYDAN OKUYORUZ''

Özel, konuşmasında "Bugün burada yapılan şey; rejim adalete meydan okumaktadır, rejim adalete talimat vermektedir. Rejim hakkaniyete, adalet beklentisine, vicdana meydan okumaktadır. Biz de bu haksız rejime meydan okuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız, gerçekleri teker teker yüzünüze okuyacağız, attığınız bütün yalanların altında kalacaksınız" ifadelerini kullanan Özel, ''Aynı gün bir kişiyi hem yolsuzlukla, hırsızlıkla, rüşvetle, casuslukla ve diploma sahteciliği ile suçluyorsanız buradan çıkacak bir tek sonuç var; siz bu karşınızdaki kişiden çok korkuyorsunuz" dedi.

''YOL, YOLCUDAN BİLE ULUDUR''

Özgür Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Adayın kim olduğundan, genel başkanı kim olduğundan, bu yürüyüşün yolunda kimin durduğundan, kimin döndüğünden, kimin geçtiğinden, kimin içeride yattığından, kimin yolda yürüdüğünden bağımsız olarak şunu söylüyorum; Yol, cümlemizden uludur. Yol, yolcudan bile uludur; çünkü yolun sonu iktidardır. Kimin cumhurbaşkanı olacağının bir önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkanın ve Mansur Başkanın desteklediği ya içinizden biri ya da bambaşka biri ama bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek."

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