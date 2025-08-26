Özgür Özel, tutuklu İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti: 'Suçu ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'nda İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

"ÇOK ONURLU BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, "Elif Hanım da çok onurlu bir duruş gösteriyor. Diğer cezaevlerine serpiştirilen bütün kadın mahkûmlar da onurlu bir duruş gösteriyorlar. İftira atmıyorlar. İtiraf edecekleri bir suçları yok ve iddianameyi bekliyorlar. Biz de bekliyoruz. İnsanları aileleri üzerinden terbiye etme ve iftira atmaya zorlayan bu rejim yargılanacak. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Biz de bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Afyon'dayız. Dün akşam hep birlikte 14 kilometrelik Kurtuluş Yolu’nda Zafer Yürüyüşü’nü gerçekleştirdik. Ve bugün sabah, güneşin ilk saatleriyle birlikte Kocatepe'den ayrıldık. Tabii bugün 26 Ağustos. Hem Büyük Taarruz’un yıl dönümü, hem Malazgirt Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü. Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 954'üncü yılındayız. Anadolu’yu Türklere vatan yapan Alparslan’ın, hem de daha sonra burayı düşman işgalinden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" dedi.

"BİZ KENDİLERİNDEN RAZIYIZ"

Özel, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında biliyorsunuz bir zulüm sürüyor. O zulmün ayaklarından bir tanesi de Afyon, konuyla hiç alakası olmadığı halde. Afyon Cezaevi, cezaevindeki yoğunluk gözetilerek soruşturmayı yürüten savcı tarafından, bu cezaevlerini çok iyi bildiğini söyleyen ve bu bilgisini şöyle kullanan, 'Ben Türkiye’deki tüm cezaevlerini çok iyi bilirim' diyen, geçmişte cezaevlerinde görev yapmış bir kişi tarafından… Nerede yoğunluk varsa oraya yolluyor arkadaşları. O yüzden de İpek Elif Atayman buraya geldiğinde biliyorsunuz, bir hafta süreyle yerde yattı. Cezaevi yönetiminin bir dahli yok bunda. Onlar ne İpek Elif Atayman’ı bilirler, ne İBB soruşturmasını bilirler.

Dolu bir koğuşa, 20 kişilik bir koğuşta 26 kişinin yattığı bir koğuşa İpek Elif Atayman’ı yolladılar. Ve 6-7 gün yerde yatıp, bu kamuoyu tarafından öğrenilip tepkiler yükselince yeni düzenlemelerle şimdi normal bir şekilde yatıyor. Ama biz burada hem İpek Hanım adına hem diğer arkadaşlar adına ne Düzce’deki, ne Kocaeli’deki, ne Buca’daki, ne Afyon’daki cezaevindeki ne yöneticileri ne çalışanları mesul tutmuyoruz, aksine kendilerinden razıyız."

"SUÇU EKREM İMAMOĞLU'NA İFTİRA ATMAMAK"

"Ama savcı en kalabalık yere, çocuklarından uzağa, insanları ailelerinden, annelerinden, babalarından uzağa getirdiğinde… Elif Hanım’ın annesi babası 84-85 yaşında ve 15 günde bir kapalı görüş var, ayda bir kere açık görüş var. Bunlara gitmek için bu kadar yolu gelmeleri lazım. Evladının bu kadar yolu gelmesi lazım. Ve suçu ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’na iftira atmamak."

"ATAYMAN, EKMEĞİ ELİNDEN KIRIP YİYEREK 8 SAATLİK YOLCULUKLA BURAYA GELİYOR"

"Savcı diyor ki: 'Sen İBB’de, Medya A.Ş.’de görev yapmışsın. Gel, İmamoğlu’na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki: 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım? Ben onurla, gururla çalışmışım. Şimdi nasıl iftira edeyim? Yarın öbür gün ben bu iftiranın altından nasıl kalkarım?' Öyle mi? Sana 'İyi yolculuklar' diyorlar. Geçiyorlar odalarına ve cezaevine döndüğünde bir bakıyor: doktor kontrolü var, sevk var. Sonra küçücük kafes gibi bir yerde, dışarıdan şifreyle açılan bir aracın içinde, kafes gibi bir yerde 8,5 saat. Elinde kelepçe. Nereye kaçacak aracın içinden? Üstüne kapı kapalı olduğu halde. Araca bindirilirken halini görüp de 'Ya kaç saat yol gidecek bu kadın, ne yiyecek?' deyip infaz koruma memurlarının verdiği bir ekmek. O ekmeği elinden kırıp yiyerek 8 saatlik yolculukla buraya geliyor.

Suçu: İmamoğlu’na iftira atmamak. Cezası: Çocuğundan, annesinden, babasından ayrı Anadolu’nun bir yerinde, bir cezaevinde bu cezayı çekecek. Hep haber yolluyorlar: 'Yılarsa, gelirse, İmamoğlu’na iftira atarsa serbest kalabilir.' Elif Hanım da çok onurlu bir duruş gösteriyor. Diğer cezaevlerine serpiştirilen bütün kadın mahkûmlar da onurlu bir duruş gösteriyorlar. İftira atmıyorlar. İtiraf edecekleri bir suçları yok ve iddianameyi bekliyorlar. Biz de bekliyoruz."

"GÜNÜ GELİNCE BU ZULÜM DÜZENİ SORGULANACAK"

"Bana cezaevinde soruyorlar arkadaşlarımız: 'İşte yöneticilerin bir şikayetleri var mı?' Bizim yönetimden, mönetimden değil ama bu zulüm düzeninden şikayetimiz var. Günü gelince bu zulüm düzeni sorgulanacak. Ve size söyleyeyim, daha önce bunları söyledim.

Silivri Cezaevi’nin önünde dedim ki: 'Bu hâkim Özese yargılanacak çünkü suçlu' ve günü geldi, yargılandı, cezaevinde yatıyor. Şimdi söylüyorum: Bu zulmü yapanlar yargılanacaklar çünkü suç işliyorlar. Yine bundan ama bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra… İnsanları aileleri üzerinden terbiye etme ve iftira atmaya zorlayan bu rejim yargılanacak. Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Biz de bunu hep birlikte göreceğiz."

"BU ZULME İTİRAZ EDEN HERKESİ MİTİNGİMİZE DAVET EDİYORUZ"

"Ben Afyonlu hemşehrilerime misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi yarın 50'nci mitingimizi yapacağız. Bu kez 50'nci miting, hafta içi çarşamba akşamları mitingler kapsamında İstanbul’da ve Beyoğlu Belediyesi’nin önünde, Türkiye’nin ilk belediyesinin önünde yapılacak. Osmanlı döneminde İstanbul’un ilk belediyesinin önünde yapılacak.

Yarın akşam ellinci mitingde hem İstanbulluları hem bu zulme itiraz eden herkesi, bütün demokratları mutlaka ve mutlaka mitingimize davet ediyoruz. Tabii 50'nci miting son miting değil. Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Yapılanlar miting değil; özgürlük ve adalet talebiyle birer eylemdir. Bu eyleme yüreğinde bu olan bitene itiraz oluşan herkesi davet ediyoruz."

Özel, Afyonkarahisar'da yapılması planlanan mitinge ilişkin gazetecilerin sorularını, "Ekim ayının ortalarında yapacağız. Kesin tarih belli olunca il başkanımız basın açıklamasıyla ilan edecek" diye yanıtladı.

Özel, İpek Elif Atayman'ın koğuş koşullarının sorulması üzerine ise "Altı yedi gün ilk geldiğinde yerde yatmıştı. Sonra bu toplum tarafından büyük bir tepkiyle karşılanınca düzenleme yapıldı. Şimdi 20 kişilik yerde 20 kişi yatıyorlar. Herkesin ranzası var. Ama daha önce, o İstanbul’daki savcının buraya dolu bir koğuşa yollamasıyla ilk 6-7 gün yerde yatmıştı" yanıtını verdi.