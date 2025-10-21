Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Arnavutköy mitingine çağrı

CHP, yarın İstanbul Arnavutköy’de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden mitinge katılım çağrısı yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin vicdanı, yere düşenine nasıl davrandığıyla belli olur. Kimi tekme atar, kimi el uzatır. Bugün Türkiye, bu iki anlayış arasında bir yol ayrımındadır. Biz, yere düşenin sesini, garibin duasını, hakkı yenenin feryadını duyuyoruz. Çünkü Cumhuriyet hâlâ ve her zaman kimsesizlerin kimsesidir. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı 22 Ekim Çarşamba 19.30”

İMAMOĞLU: BU VİCDAN MÜCADELESİ

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri paylaştı:

"Bu bir ahlak, adalet ve vicdan mücadelesi. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.

Arnavutköy’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum."