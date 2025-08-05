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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Tuzla’ çağrısı!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Tuzla’ çağrısı!

5.08.2025 20:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Tuzla’ çağrısı!

CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, partinin düzenleyeceği 43’üncü ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP, yarın saat 20.30'da Tuzla sahilinde miting düzenleyecek.

Söz konusu miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrı yaptı.

Özgür Özel yaptığı paylaşımda "Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz!

Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!" ifadelerini kullandı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise şunları yazdı:

"Bizim arkamızdaki tek güç bu milletin ta kendisidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tuzlalı hemşehrilerim davetlidir."

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