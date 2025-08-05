Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Tuzla’ çağrısı!

CHP, yarın saat 20.30'da Tuzla sahilinde miting düzenleyecek.

Söz konusu miting için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlara çağrı yaptı.

Özgür Özel yaptığı paylaşımda "Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz!

Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!" ifadelerini kullandı.

Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz!



Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!



🗓️6 Ağustos Çarşamba

⏰20.30

📍Tuzla Sahil, İTÜ Denizcilik Fakültesi Önü pic.twitter.com/dmA3c9aBIj — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 5, 2025

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise şunları yazdı:

"Bizim arkamızdaki tek güç bu milletin ta kendisidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya tüm Tuzlalı hemşehrilerim davetlidir."