Özgür Özel'den AKP’li Alpay Özalan’a videolu yanıt: 'Sen tek kullanımlık vekilsin'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:47

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'i geçen günlerde yaptığı, "Be seviyesiz Özgür Özel 'fondaş' kameralar karşısında şov yapıyorsun Meclis'te adeta kuyruğunu sıkıştırarak geçiyorsun. Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız mı sanıyorsun?" sözleriyle hedef almıştı. Özel, Özalan'a yanıt olarak çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, Özalan'a eski futbolcu Feyyaz Uçar'ın sözlerine gönderme yaparak yanıt verdi.

Paylaşımına, "Huyum değildir, seviyesizlere, küfürbazlara cevap vermem ama bir istisna yapacağım... Sen tek kullanımlık vekilsin Alpay Özalan, kullandılar atacaklar" notunu ekleyen Özel şunları kaydetti:

''Huyum değildir. Seviyesizlere, küfürbazlara, trollere cevap vermem ama bir istisna yapıp Meclis’in trolü Alpay Özalan’a cevap vereceğim. Çünkü terbiyesizliği iyice ele almış haddini iyice aşmış. Ey Alpay Özalan, yıllardır bilirim de susarım. Geçmişte Özgür Özel’i tanıyan eczacılar var. Türkiye’de 30 bin kişi. Sor bakayım Özgür Özel’i nasıl bilirler. Geçmişte Özgür Özel’i tanıyan Manisalılar var. AK Partililere dahi sor bakayım Özgür Özel Manisa’da nasıl bilinir?

"BİZ SENİ KİME SORALIM?"

Biz seni kime soralım? Beşiktaş’ın gözdesi milli takımımızın gururu Feyyaz Uçar, bir programa katılıyor ve soruyorlar: ‘En yalancı kim?’ ‘Alpay Özalan’ diyor. Elektrik parasını verdim yatırsın diye parayı yemiş yatırmadan gelmiş diyor. Evimi kiraya verdim kirayı ödemedi diyor. Her akşam eve onun dolandırdıkları gelirdi diyor. Birinden oto teybini alır adam kapıda diyor. Alpay Özalan sen busun. İnanmıyorsan Google’a ‘Alpay Özalan-Feyyaz Uçar’ yazın bir bakın bakalım Alpay Özalan neymiş. Bir de ‘Meclis’te kuyruğunu kıstırıyor Özgür Özel’ diyor. Ey utanmaz. Meclis’te sen bağırıp çağırıp ben haddini bildirince ağabeylerin ‘özür dile, gönlünü al’ demişti. Ne oldu? Meclis’te gittin çocuğumun takımını öğrendin, bütün takıma formayı imzalattın bana ‘Affet beni Özgür Abi’ diye hediye etmeye kalktın. Ben seni affettim mi? Affetmedim. Bundan sonra da yüz vermem. Sen bir milletvekillik adamsın. Seni biz milletvekili yapsaydık Tayyip Erdoğan’a küfrederdin. Sen tek kullanımlık milletvekilisin. Seni -almayız da- siyasetin çöplüğünden alıp milletvekili yapsak, Recep Tayyip Erdoğan’a küfredersin. Devlet Bahçeli’ye saldırırsın. Seni kim yanında tutarsa karşı tarafa seni saldırtabilir."