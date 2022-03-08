Özgür Özel'den 'itirazım var' paylaşımı: 'Siz artık ezilmeye mahkum değilsiniz'

08 Mart 2022 Salı, 17:45

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Müslüm Gürses’in ölüm yıldönümü olan 3 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı, fonda çalan Gürses'in "İtirazım var" şarkısıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürses'in yanı sıra sanayide çalışan işçiler, tarımla uğraşan çiftçi, sınava giren gençler ve ataması yapılmayan öğretmenlerin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ait görüntülere de paylaşılan videoda yer verildi.

"BİZİM DE SİZİNLE BERABER İTİRAZIMIZ VAR"

Paylaşımında "İtirazım var" notunu düşen Özel TBMM’de şu konuşmayı yapmıştı:

“Sayın Başkanım, Müslüm Gürses Türkiye'de arabesk müziğin çok önemli bir ismiydi. Bugün ölümünün 9. yıldönümü. Sevenlerinin unutamadığı, şarkılarının dilden dile dolaştığı ve hasretle anıldığı bugünde biz de kendisini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak anıyoruz. Onun çok şarkısı biliniyor ama herhalde bugünlerde 'İtirazım var' şarkısı ile Müslüm Gürses'i hatırlamak son derece yerinde olacak. 'Ben hep ezilmeye mahkum muyum ' diyen milyonların sesi o.

'Benim mutlulukla ne derdim var ki, bana bu dünyada cehennemi yaşatıyorlar' diyen milyonların sesi o. Hep ezilmeye mahkum olmayanlara, emekleri sömürülenlere, aldıkları eğitime rağmen atanamayanlara, atanmayanlara... Aldıkları eğitime, kazandıkları sınava rağmen mülakatta torpilli olmadıkları için TÜRGEV'lerin TÜGVA'ların listelerinde olmadıkları için elenenlere... Yoksulluk içinde gübresini alamadığı için toprağını ekemeyenlere, ayın sonunu getiremeyenlere, borcunu ödeyemeyenlere diyoruz ki:

Bizim de sizinle beraber itirazımız var bu düzen ve sizin itirazınızı önümüzdeki ilk seçimde hep birlikte duyuracak, mazlumların sesi olacağız. Siz artık ezilmeye mahkum değilsiniz!"