Özgür Özel’in saldırı günü aracı otoparka alınmamıştı: Emniyet Müdür Yardımcısına soruşturma açıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında uğradığı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özel, aracının protokol otoparkına alınmamasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs’ta İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze törenine katılan CHP lideri Özgür Özel, çıkışta Selçuk Tengioğlu adlı şahsın fiziksel saldırısına uğramıştı. Saldırıya ilişkin tartışmalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
PROTOKOL OTOPARKINA GİRİŞ ENGELLENDİ
Saldırı günü Özel’in makam aracının AKM protokol otoparkına alınmadığı ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan CHP lideri, emniyetin bu yöndeki talimatına dikkat çekerek İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Özel, açıklamasında “Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sorumlusu olan emniyet müdürü hakkında soruşturma açıldı. Ayrıca koruma ekibim hakkında da usulen soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.
SALDIRI SONRASI TARTIŞMA: NEDEN YAYA ÇIKTI?
Olayın ardından kamuoyunda, CHP liderinin neden makam aracıyla değil de yaya olarak alandan ayrıldığı sorusu gündeme gelmişti. CHP yetkilileri, protokol otoparkına girişin emniyet tarafından engellendiğini belirtmişti.
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