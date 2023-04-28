Özkan: Depremzedeler öfkeli ve kızgın

Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:29

Güncelleme: 28.04.2023 - 09:29

Menderes Belediye Başkan vekili Erkan Özkan, deprem bölgesi ziyaretlerine devam etti. Osmaniye’ye giden başkan vekili Özkan’a CHP İlçe Başkanı Sezen Şen, CHP ‘li meclis üyeleri, Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eşlik etti. Özkan, Osmaniye Ziraat Odası, CHP İl Başkanlığı, Kadirli CHP seçim ofisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye koordinasyon çadır kent merkezini ve esnafları ziyaret etti.

“DEPREM MAĞDURU VATANDAŞLAR KIRGIN, ÖFKELİ”

Esnaf ve depremzedelerin sorunu dinleyen başkan vekili Özkan; “Burada gördüğüm manzara çok faklı depremzedeler öfkeli ve kızgın, zamanında arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı yollanan yardımların dağıtımının etkili bir şekilde yapılmadığını ve böylece mağduriyetlerine bir yenisinin eklendiğini söylüyorlar” diye konuştu.

“EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ ÇOCUKLARIMIZ”

Depremzede çocuklarımızın yaşadığı şeylerin çok daha ağır olduğunu söyleyen Özkan, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz umudumuz, onların yüzünü güldürmek geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak bizim boynumuzun borcu” dedi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren başkan vekili, “Şu gördüğümüz manzara bu masum mutluluk bizi bir nebze olsun mutlu ediyor, yaptığımız yapacağımız her şey çocuklarımızın geleceği için” ifadelerini kullandı.