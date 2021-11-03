Özkoç’tan Emine Erdoğan’a ve Bakan Dönmez’e tepki

03 Kasım 2021 Çarşamba, 15:07

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Emine Erdoğan ‘alacaklarınızı hesaplı alın, tok karna çıkın, çocukları yanınıza götürmeyin’ diyor. Enerji Bakanı, ‘kombinizi kısın’ diyor. Sizce bunlar bin odalı sarayın kombisini kısıyorlar mıdır? Emine Erdoğan size akıl veriyor, Enerji Bakanı akıl veriyor, Recep Tayyip Erdoğan ‘siz toksunuz yalan söylüyorsunuz’ diyor. Cumhur İttifakı vatandaşla dalga geçiyor, küçümsüyor. Onların güvendikleri politikalar değil, ‘ne yaparsak yapalım vatandaş oy atacak’ anlayışıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Engin Özkoç’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“BÜTÇEYİ MİLLETE GÖRE DEĞİL SARAYA GÖRE DÜZENLİYORLAR”

Milletimizin dertlerine ortak olacak bir şey konuşuluyor mu? Hayır. Sizin geleceğiniz ile ilgili daha rahat yaşamanız ile ilgili bir şey konuşulmuyor. Bu bütçe artık iktidarın yani sarayın bütçesi. Bu bütçeyi eskiden olduğu gibi sizin bakanlarınız, bakan olan kişiler savunmuyorlar. Onlar sarayın atadığı bakanlar. O yüzden bütçeyi millete göre değil saraya göre düzenliyorlar. Biz milletvekilleri olarak orada mücadele ediyoruz. Millet için milletin olmayan bakanlarına karşı. Bilim insanları bir araya gelmişler, artık iktidarın verilerine inanmadıkları için kendi verilerini toplayıp kamuoyuna sunuyorlar. TÜİK’in bugünkü açıklamasında enflasyon yüzde 19.9 olarak açıklanmış. Sarayın TÜİK’ine mi bilim insanlarına mı? Fiyat niye artar? Bir ülkede üretim yoksa, istikrar yoksa, TL değer kaybediyorsa artar. Bu zorluk içinde halk inim inim inlerken Erdoğan saraydan bu tabloyu böyle mi görüyor? Biz milletimizin içindeyiz milletvekilleri ile beraber. Gördüğümüz şey açlık, işsizlik, yakarış. Saraydan Tayyip Erdoğan bakınca başka bir şey görüyor. Ya sizin söyledikleriniz yalan. Ya Recep Tayyip Erdoğan yalan söylüyor. ‘Herkesin arabası var’ diyor, sınıfsal olarak küçümseyerek ‘kapıcıların bile var’ diyor. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği doğru mu? Bence Erdoğan, saraydan bakıp bunları söylüyor. Bir tek şey var. Geçmediğimiz köprüler, yollar için bütçe oluşturuluyor.

“BİN ODALI SARAYIN KOMBİSİNİ KISIYORLAR MIDIR?”

Kemal Kılıçdaroğlu öngörüyle ‘kara kış’ derken Emine Erdoğan ‘alacaklarınızı hesaplı alın, tok karna çıkın, çocukları yanınıza götürmeyin’ diyor. Enerji Bakanı, ‘kombinizi kısın’ diyor. Sizce bunlar bin odalı sarayın kombisini kısıyorlar mıdır? Onlar için milleti açlığı yoksulluğu itibar değil ama cumhurbaşkanının sarayı, arabaları itibar ve asla tasarruf etmiyorlar. Emine Erdoğan size akıl veriyor, Enerji Bakanı akıl veriyor, Recep Tayyip Erdoğan ‘siz toksunuz yalan söylüyorsunuz’ diyor. Cumhur İttifakı vatandaşla dalga geçiyor, küçümsüyor. Cumhur İttifakı şöyle düşünüyor. ‘Bu ülkeye ne yaparsak yapalım, bu millet bize oy verir.’ Şöyle düşünüyor Recep Tayyip Erdoğan, ‘ben ne kadar yaşarsam yaşayayım millet ne kadar fakirlik içinde yaşarsa yaşasın bana oy verirler’ diyor. Onların güvendikleri politikalar değil, ‘ne yaparsak yapalım vatandaş oy atacak’ anlayışıdır.

“BU KANDIRILMIŞLIĞA BU MİLLET ‘HAYIR’ DİYECEK”

TBMM’ye gönderdiğimiz bütün milletvekilleri bu ucube sisteme rağmen direniyorlar. Onlar en büyük güvencesi milletidir. Bu yüce millet ülkesine sahip çıkacaktır. Bu kandırılmışlığa karşı bu millet ‘hayır’ diyecektir.”