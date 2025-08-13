Özlem Çerçioğlu cephesinde sular durulmuyor... Belediye çalışanlarına istifa baskısı mı yapılıyor?

CHP'nin adayı olarak iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar büyük yankı uyandırdı.
Söz konusu iddia, CHP tarafından doğrulanırken; AKP kanadı tarafından yalanlandı.
"İSTİFA EDELİM, EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ BANA GÖNDERİN"
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ise, çarpıcı bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Pehlivan paylaştığı ekran görüntüsünde; Çerçioğlu’nun talimatıyla gönderildiği ileri sürülen WhatsApp mesajlarında, çalışanlara yönelik "CHP üyeliğinden istifa edelim, ekran görüntüsünü bana gönderin" denildiği görülüyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının WhatsApp konuşmalarından kareler geliyor…— Barış Pehlivan (@barispehlivan) August 13, 2025
“Arkadaşlar CHP üyeliğinden istifa edelim. Ekran görüntüsünü bana gönderin. Başkanın talimatı…” https://t.co/WIgEBbg2Ld pic.twitter.com/Cqk0bli2Wq
"AYDIN'DAN TELEFONLAR GELİYOR"
Gazeteci İsmail Saymaz da, AKP'ye geçiş iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından kendisine Aydın'dan telefonların geldiğini belirterek, şu paylaşımda bulundu:
"Aydın’dan telefonlar geliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki yöneticilerin, CHP’den istifa etmeleri için çalışanlara baskı yaptıkları iddia ediliyor."
Aydın’dan telefonlar geliyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 13, 2025
Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki yöneticilerin, CHP’den istifa etmeleri için çalışanlara baskı yaptıkları iddia ediliyor.