Cumhuriyet CHP kurmay kadrolarına ulaştı, sordu: Özlem Çerçioğlu AKP’ye katılacak mı? 

Cumhuriyet konuyu CHP’nin kurmay kadrolarına sordu.

Buna göre, CHP ekibi bugün ya da yarın Çerçioğlu’yla konuyu görüşmek için Aydın’a gidecek.

NİHAİ KARAR GÖRÜŞMENİN ARDINDAN VERİLECEK

Nihai kararın bu görüşmenin ardından verileceği belirtilirken Çerçioğlu’nun istifa ettiği yönündeki haberler yine CHP’li yöneticiler tarafından "henüz elimize gelen bir istifa kararı yok" diye yanıtlandı.

"UMARIM BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞMEZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Sözcü TV'ye konu hakkında açıklamada bulunarak, Çerçioğlu'na ulaşamadığını ifade etti. Günaydın, "Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Çünkü yıllar boyunca CHP'de beraber çalıştık. Kendisini Aydınlılar destekledi. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Gidiyorlar Belediye Başkanı'na diyorlar, 'Sen parti değiştirmezsen, gözaltına alınabilirsin, senin şirketlerin üzerinden şöyle yapabiliriz' Bu doğru bir şey mi, buna teslim olmak savunulacak bir şey mi? Zeydan Karalar, Ekrem İmamoğlu buna teslim mi oluyor. Ben hiçbir belediye başkanının bu tehdide gelmemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÜÇ CHP'Lİ BELEDİYENİN DAHA GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’li Sultanhisar, Söke, Yenipazar belediye başkanlarının da AKP’ye geçeceği iddia edildi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ''Yuvaya döneceğim'' ifadeleriyle CHP'den AKP'ye geçeceğini duyururken, diğer belediye başkanlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.