Özlem Çerçioğlu, köylü kadınlarla yaptığı ürün alım sözleşmesini iptal etti

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ege Et mağazalarının köylü kadınlardan yaptığı ürün alım sözleşmelerini iptal etti.
''İÇİM ELVERMİYOR''
Köylü kadınlar mallarını geri alırken bir üretici "Kadının kadına bu şekilde zulmetmesine içim el vermiyor" dedi.
AKP'YE KATILMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI
Çerçioğlu'nun 2024 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilerek Aydın Büyükşehir Belediyesi başkanlığını kazanması sonrası geçtiğimiz aylarda AKP'ye katılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.