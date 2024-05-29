Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr. Özlem Kumrular neden öldü?

“Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi romanların yazarı Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti. Peki, Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr. Özlem Kumrular neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:42
Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr. Özlem Kumrular neden öldü?
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Geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti. Peki, Özlem Kumrular kimdir, nereli? Prof. Dr. Özlem Kumrular neden öldü?

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

“Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanlar da kaleme alan Kumrular, “Sultanın Mutfağı” incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.

ÖZLEM KUMRULAR NEDEN ÖLDÜ?

Doğan Kitap tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir süredir yaşam mücadelesi veren yazarımız Prof. Dr. Özlem Kumrular’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz" denildi.

ÖZLEM KUMRULAR - KÖPEK ÇITIR DAVASI

Akademisyen Özlem Kumrular, 'Çıtır' isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. 

Çıtır'ın aynı apartmanda yaşayan akademisyen Özlem Kumrular tarafından hayvan barınağına bırakıldığını öğrenildi. Bakımevinden de, kendilerine koma halinde getirilen Çıtır'ın 2 Eylül'de öldüğü açıklaması yapıldı. 

Akademisyen hakkında, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


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