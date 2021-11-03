Öztrak ENAG verilerini paylaştı, TÜİK'e tepki gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. TÜİK'e göre; Tüketici Fiyat Endeksi, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.
TÜİK'in enflasyonu yüzde 19,89 şeklinde açıklaması muhalefetin tepkisini çekti. "TÜİK ’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor" diyen CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztrak, şunları söyledi:
"Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK ’in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor.
Ekim’de tüketici fiyatları % 2,39 arttı. 12 aylık tüketici enflasyonu ise “ince işçilikle” % 19,89’da kaldı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre ise 12 aylık enflasyon % 49,87.
Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor var. Ekim’de yıllık üretici enflasyonu % 46,31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları % 53,20, Enerji fiyatları % 72,63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz.
Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas "turpun büyüğü heybede" diye bağırıyor. Ekimde üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 26,42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor.
Eylül'de yayımlanan OVP, "2021 sonu için enflasyon % 16,2 olacak" dedi.
TCMB geçen hafta bu tahmini çöpe attı. "Enflasyon yıl sonunda % 18,4 olacak" dedi.
Son iki ayda enflasyon sadece % 2,3 olacak da, bu son tahmin de tutacak.
Bu da artık çok zor.
Ekim üretici enflasyonun açıklanmasıyla, devletin kendi alacaklarına uygulayacağı zam (değerleme oranı) netleşti.
Maktu harçlara, MTV ’ye, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaporta % 36,2 zam gelecek. Erdoğan bu zammı yapacak mı?
Göreceğiz.
Tüketicinin en çok kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar ise % 20’nin üzerinde.
Tüketici sepetinde % 57 ağırlığa sahip olan “gıda ve alkolsüz içecekler,” “konut”, “ulaştırma” grubunda 12 aylık fiyat artışı % 21-27 bandında.
En çok ağırlığa sahip ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 20’nin üzerinde olmasına rağmen manşet enflasyonun % 20’nin hemen altında kalması TÜİK ’in ince işçiliğini gösteriyor."
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