Pakdemirli'den tarım işçileri hakkındaki soru önergesine tek cümlelik yanıt
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den tek cümlelik yanıt geldi. Pakdemirli, “Mevsimlik tarım isçilerinin sorunlarına yönelik Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar, kendi görev alanlarına giren konulara ilişkin olarak ortak faaliyetler yürütmektedir” dedi.
Ömer Fethi Gürer, zor şartlar altında geçimini sağlamaya çalışan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Gürer, Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.
Gürer, Pakdemirli’ye, “Tarımsal üretimde geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sosyal güvenlik, emeklilik gibi sorunlar ile tarımda çocuk işçiliğine yönelik kalıcı çözümlerin geliştirilmesi için alınan önlemler nelerdir? Tarım alanlarında geçici ve gezici olarak çalışan kadın-erkek işçi sayısı kaçtır? Geçici tarım işçisi olan il sayısı kaçtır” sorularını yöneltti.
Bakan Pakdemirli, Gürer’in soru önergesine verdiği tek cümlelik yanıtta, “Mevsimlik tarım isçilerinin sorunlarına yönelik Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar, kendi görev alanlarına giren konulara ilişkin olarak ortak faaliyetler yürütmektedir” demekle yetindi.
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