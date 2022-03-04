Pakdemirli'nin istifası sonrası siyasilerden sert tepki: 'Ucube sistem bakan öğütmeye devam ediyor'

Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden "affını isteyen" Bekir Pakdemirli'nin istifası sonrası CHP'li milletvekillerinden sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 09:32
Pakdemirli'nin istifası sonrası siyasilerden sert tepki: 'Ucube sistem bakan öğütmeye devam ediyor'
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahit Kirişci'yi Tarım Bakanı olarak atadı. Pakdemirli, 10 Temmuz 2018’den bu yana Tarım Bakanlığı görevini yürütüyordu. Erdoğan’ın Pakdemirli yerine Vahit Kirişci’yi atamasına CHP milletvekillerinden tepki geldi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ucube sistem bakan öğütmeye devam ediyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise mesajında, "Saray kabinesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi tel tel dökülüyor. Bekir Pakdemirli'ninki kaçıncı af talebi! Bunca bakan değişikliği bu ülkenin yönetilemediğinin, sistemin çöktüğünün, Erdoğan ve ekibinin sorunu çözemediğinin ve çözemeyeceğinin kanıtı" ifadelerine yer verdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"“Şahsım” iktidarında bugün!

“Görevden af” talebi kabul edilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

Bakanlar değişse de durum belli;

Bir Erdoğan gitti,

Bir Erdoğan geldi…"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bekir Pakdemirli döneminde:

Yangınlar söndürülemedi ormanlarımız yandı.

Sadece 2021 yılında tarım yüzde 2.2 küçüldü.

Sebze fiyatlarındaki artış yüzde 100, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 65’i buldu.

Çiftçi gübre ve mazot alamaz hale geldi.

Baraj inşaatları durdu.

AKP YÖNETEMİYOR!"


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