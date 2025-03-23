Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:32

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:32

Büyükelçilikte gerçekleştirilen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, ülkenin milli marşı eşliğinde Pakistan bayrağının göndere çekilmesiyle başladı. Törende, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gönderdiği mesajlar aktarıldı. Mesajlarında tebriklerini ileten liderler, Pakistan'ın kurucularından Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ileri görüşlü liderliğine saygılarını sundu ve Keşmir halkı ile dayanışmalarını ifade etti.

Törende konuşan Büyükelçi Cüneyd, Pakistan Günü'nün tarihi önemini vurguladı ve bugünün, alt kıtanın Müslümanları için bağımsız bir vatan kurma yolunda, kurucu liderlerinin verdikleri büyük fedakarlıkları hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu belirtti. "Pakistan'ın yolculuğu, azim ve sarsılmaz kararlılıkla şekillenmiştir ve bugün bir millet olarak, Pakistan'ın barışına, güvenliğine ve kalkınmasına en iyi katkıyı sunma kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" diyen Cüneyd, şehitlere ve gazilere minnettarlığını dile getirdi.