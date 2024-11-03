Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliği nedeniyle ilkokullarda eğitime 1 hafta ara verildi

Pakistan'da hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaştığı Lahor kentindeki tüm ilkokullarda eğitime 1 hafta süreyle ara verildi.

Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliği nedeniyle ilkokullarda eğitime 1 hafta ara verildi
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 21:41

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Lahor kenti genelinde devam eden hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler aldı.

Eyalet yetkilileri, hava kalitesinin düşmesi nedeniyle kentteki tüm ilkokullarda eğitime 1 hafta ara verileceğini duyurdu.

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb ise düzenlediği basın toplantısında, yüksek seviyeye ulaşan hava kirliliğinin çocuklar için tehlikeli olduğunu belirterek, okullarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, dün kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.


Etiketler: #PAKistan #hava kirliliği #okul #tatil

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