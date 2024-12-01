Pamukova'da ilkokul öğrencilerini taşıyan araç devrildi: Çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 7 öğrenci, 2 öğretmen ve şoför yaralandı.
Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampından dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.G. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasındaki mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Ö.G., 7 öğrenci, B.Y. ve M.K. isimli öğretmenler yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #sakarya #Pamukova #trafik kazası
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