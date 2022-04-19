Pandemide kaç kişinin yaşamını yitirdiği belli değil: Sayılar bizde ‘sır’ gibi

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, AB İstatistik Ofisi EUROSTAT’ın “Aşırı Ölüm Oranı” istatistiklerini paylaştığına dikkat çekti. “Aşırı ölüm oranının” bir kriz sırasında ölçülen ölüm sayısı ile normal koşullardaki ölüm sayısı arasındaki farkı ifade ettiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “TÜİK ve Sağlık Bakanlığı fazladan ölüm rakamlarını açıklamadığı için gerçek verilere ulaşmak mümkün değil” dedi. TÜİK’in yayımladığı rakamların 2019’a ait olduğunu belirten Bakırlıoğlu, 2020 ve 2021 ölüm istatistiklerinin hâlâ yayımlanmadığını bildirdi.

"FAZLADAN 100 BIN ÖLÜM"

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Pandeminin İkinci Yılı Değerlendirme Raporu”na göre, 65 yaş üstü nüfus 2016-2019 yılları arasında ortalama 309 bin 687 kişi azalmışken, 2020’de 411 bin 397 kişi azaldığını belirten Bakırlıoğlu, rapordaki resmi veri göz önünde tutulduğunda, fazladan 100 bin ölüm olabileceğinden bahsedildiğini söyledi. Bakırlıoğlu, 20 ilde yapılan analize göre, 15 Mart 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında son üç yılın ortalamasına göre 48 bin 428 fazladan ölüm tespit edildiğini, bu oran Türkiye nüfusuna yansıtıldığında 114 bin 486 gibi bir “fazladan ölüm” sayısına ulaşıldığını dile getirdi. Bakırlıoğlu, bakanlığın gerçek ölüm verilerini kamuoyundan sakladığını ileri sürerek “TTB’nin yaptığı çalışmaya göre fazladan ölüm 2020 için bakanlığın açıkladığı Covid-19 nedeniyle ölüm sayısının beş katı, 2021 yılı için ise ik katıdır” değerlendirmesini yaptı.