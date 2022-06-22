Panelvan araçlar birbirine çarptı: Ortalık savaş alanına döndü!
Bursa’da panelvan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevreyolunda meydana gelen kazada, panelvan 2 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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