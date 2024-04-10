Paniğe yol açtı... Çanakkale'deki 'kalpli göl' köpürdü!

Ezine ilçesinde belli dönemlerde pembe renge bürünen ve kalp şekli ile dikkat çeken göldeki beyaz köpükler, tedirginlik yarattı.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:29
Paniğe yol açtı... Çanakkale'deki 'kalpli göl' köpürdü!
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Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki sayılı pembe göllerden biri olarak dikkat çekiyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler olan göl, ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu.

"ÇOK OLAĞAN BİR DURUM"

Son dönemde gölün üzerinde ve çevresinde oluşan beyaz köpükler ise tedirginliğe neden oldu.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, göldeki köpüklenmenin dip suyu ile yüzey suyu sıcaklığının arasındaki farktan meydana geldiğini söyleyerek, müsilajla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Süerdem, şunları kaydetti:

"Bu köpüklenme tamamen gölün dip suyu ile yüzey suyu sıcaklığı arasındaki farktan kaynaklanıyor. Dipte bulunan mikroorganizmalar özellikle de bakteriler hücre etraflarında müsilajımsı, jelatinimsi bir biyofilm tabakası oluşturabiliyor. Milyonlarca bakteri bir arada birbiriyle kontak hale geçtiğinde, iletişim kurduğunda ve su yüzeyine çıktığında; bazen jelatinimsi bir görünüm olabiliyor. Bu durum bazen bir film görünümü, bazen de köpüklenme olarak karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla yine sıcaklıkların artmasıyla beraber gördüğümüz ama daha da fazla sıcaklık görüldüğü yaz aylarında da ortadan kalkan bir durum. Çünkü güneş ışınlarının da ultraviyole etkisiyle mikroorganizmalar ölüyor ve bundan dolayı da tamamen hangi dönemde bakteri yoğunsa; köpüklenme durumu söz konusu olabiliyor. Nisan ayında birden havaların ani sıcaklık artışıyla, 20 derecelerin üstüne çıkmasıyla beraber de böyle bir köpüklenme görmemiz çok olağan bir durum."

"FARKLI İKİ BİYOLOJİK OLAY SÖZ KONUSU"

Köpüklenmenin müsilajdan farklı bir olay olduğunu söyleyen Dr. Süerdem, şöyle devam etti:

"Müsilaj oluşumu yine hava sıcaklığıyla meydana gelen bir oluşum. Ancak daha çok deniz suyuna ya da göl suyuna bir yerden bir fosfat girdisi varsa ya da dışarıdan bir kanalizasyon atığı gibi organik atık girdisi varsa; özellikle meydana gelebilen bir durum. Dolayısıyla kirlilik parametreleri ile daha çok alakalı. Ama köpüklenme dediğimiz olay, mikroorganizma aktivitesi sonucu meydana gelen bir olay. Onun için müsilajla karıştırılmaması gerekiyor. Burada, birbirinden farklı iki biyolojik olay söz konusu."


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