Panik anları kamerada... Caddede silahlı kavga!

Diyarbakır'da caddede 2 kişinin yaralandığı kavgada, silah seslerini duyan kıraathanedekilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:19
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Olay, 21 Mart'ta gece saatlerinde Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Caddedeki kıraathanede bulunanlar panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavgada Ş.A. (36) ve E.I. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan olay yeri yakınındaki bir zincir market şubesine kurşun isabet etti. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 


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