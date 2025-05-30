Papara'ya 'yasa dışı bahis' soruşturması: 15 tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 4 savcı tarafından yürütülen ifade alma işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, 15 kişinin tamamını tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.





NE OLMUŞTU?

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarılmıştı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır" denilmişti.