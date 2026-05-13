Para vermeden tıraş oldu, berber 'Bir daha gelme' deyince ortalığı birbirine kattı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi, akıllara durgunluk veren bir şiddet olayına sahne oldu. Saadetdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir berber dükkanı, "bedava tıraş" olma konusundaki ısrarı reddeden bir şahıs ve akrabaları tarafından adeta savaş alanına çevrildi.

"BİR DAHA GELME" DEYİNCE KIYAMET KOPTU

İddiaya göre, söz konusu şahıs mahalledeki berber dükkanına sürekli gelerek tıraş oluyor ancak hizmet bedelini ödemiyordu. Durumun süreklilik arz etmesi üzerine işletme sahibi Mehmet Ali İğrek, sabrının sonuna gelerek şahsa son tıraşının ardından, "Bir daha bu dükkana gelme" dedi. Bu uyarı üzerine öfkelenen şahıs, kısa süre sonra kalabalık bir akraba grubuyla dükkana geri döndü.

ESENYURT’UN GÖBEĞİNDE TEHDİT VE DARP

Dükkana giren grup, berber esnafı Mehmet Ali İğrek’e saldırmaya başladı. Ortalığı birbirine katan saldırganlar, esnafı dükkanını kapatması yönünde tehdit etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı.

"ADALET BAKANLIĞI'NDAN YARDIM İSTİYORUM"

Yaşadığı dehşeti anlatan mağdur esnaf Mehmet Ali İğrek, can güvenliğinin olmadığını belirterek yetkililere seslendi:

"Şahıslar dükkanımı bastılar, bana ‘Burada seni yaşatmayız, dükkan açtırmayız’ gibi tehditler savurdular. Bu şahıs çalışmayan, boş gezen biri. Çevrede akrabaları çok olduğu için örgüt gibi hareket ediyorlar. Bana gelip ‘Beni tıraş edeceksin, etmezsen dükkanı dağıtırız’ diyorlar. Başta Adalet Bakanımız olmak üzere tüm yetkililerden yardım bekliyorum."