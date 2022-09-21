Parasını alamayınca işyerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:19

Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta faaliyet gösteren demir doğrama işyerinde; henüz ismi belirlenemeyen şahıs, arkadaşlarını da yanına alıp işyerine gitti.

İsmi belirlenemeyen şahıs, demir doğrama işyeri sahibi yabancı uyruklu Ahmad Ajjan Elhadid (56) ve Yusuf Ajjan El Hadid’den (34) parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada işyeri sahibi ve oğlu bıçakla yaralandı.

DURUMLARI İYİ

Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.