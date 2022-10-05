Park ettiği TIR'ın freni boşaldı, hayatını kaybetti
Adana'da, Mustafa Tozkoparan (62), park ettiği TIR'ın önünde yürürken frenin boşalmasıyla altında kalarak öldü. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana-Osmaniye D-400 kara yolundaki dinlenme tesisinde 01 PP 354 plakalı TIR'ın sürücüsü Mustafa Tozkoparan, dinlenme tesisine geldi. Park alanına kullandığı TIR'ı park eden Tozkoparan, ardından önünde yürümeye başladı.
KURTARILAMADI
Freni boşalan TIR'ın arkasından geldiğini fark etmeyen Tozkoparan, altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tozkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tozkoparan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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