Park halindeki otomobile çarpan İETT otobüsü dükkana girdi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 21:15

Güncelleme: 23.09.2024 - 21:15

Yıldırım Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde iddiaya göre Eminönü seferi yapan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, park halindeki otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otobüs, dükkana girerek durabildi. Otobüste bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayı anlatan mahalle sakini Sevgi Eker, "Ekmek almaya gidiyordum, buradan araba geldi hızlı bir şekilde daldı yani, yoksa buradan böyle yıkıp her şeyi param parça edecekti yani. Göremedim bende, çok korktum çok büyük bir kazadan kurtuldu yani burası" dedi.