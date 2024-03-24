Park kavgasında çocukların bulunduğu araca saldırdılar

Yayınlanma: 24.03.2024 - 19:46

Güncelleme: 24.03.2024 - 19:46

Arnavutköy’de park tartışması yüzünden bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca acımasızca saldırdı.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir zincir market otoparkında meydana geldi. İddiaya göre park sırası yüzünden tartışan 2 kişinin yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bir grup, içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.