Park kavgasında çocukların bulunduğu araca saldırdılar
Arnavutköy’de park tartışması yüzünden bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca acımasızca saldırdı.
Arnavutköy’de park tartışması yüzünden bir grup, içerisinde kadın ve çocukların olduğu araca acımasızca saldırdı.
Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bir zincir market otoparkında meydana geldi. İddiaya göre park sırası yüzünden tartışan 2 kişinin yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bir grup, içerisinde çocukların ve kadınların bulunduğu araca saldırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Durumu stabildir'
- Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
- Bebeklerini satıyorlar!
- İktidarın sözü gerçekçi değil
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- Motorine indirim geldi: İşte güncel fiyatlar
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti