Parkta korku dolu anlar: Kendisini kamelyaya astı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 22:49
Parkta korku dolu anlar: Kendisini kamelyaya astı
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Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı.

Parka gelen yurttaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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