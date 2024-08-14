Parkta korku dolu anlar: Kendisini kamelyaya astı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı.
Parka gelen yurttaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Başı açık istemiyorum’
- 'Maalesef artık entübe vaziyette...'
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Erdoğan'ı küplere bindiren öneri
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- 'Kadıköy'e bir daha girmemeli'
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu
- O da mı AKP'ye geçecek?
- 'Kayıp Suriyeliler' nerede?
- Jose Mourinho'dan Lille maçının ardından şok sözler!