Mersin’de korkunç olay... Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti
Mersin’de bir kişi evini ve otomobilini yaktıktan sonra tarım ilacı içerek hayatına son vermek istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsı hastaneye kaldırırken, yanan ev ve araç itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Yüksekokul Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 54 yaşındaki R.Y., evini ve otomobilini ateşe verdi. R.Y. daha sonra tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti.
EV VE ARABA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Alev alev yanan ev ve araç ekiplerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri de intihara teşebbüs eden R.Y.’yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın tamamen söndürülürken olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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