Mersin’de korkunç olay... Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti

Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:03

Güncelleme: 13.08.2024 - 13:03

Olay, merkez Toroslar ilçesi Yüksekokul Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 54 yaşındaki R.Y., evini ve otomobilini ateşe verdi. R.Y. daha sonra tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti.

EV VE ARABA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Alev alev yanan ev ve araç ekiplerin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri de intihara teşebbüs eden R.Y.’yi ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın tamamen söndürülürken olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.