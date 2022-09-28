Ağrı'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
E.B idaresindeki 34 SP 2113 plakalı otomobil, Bitlis-Ağrı kara yolunun Patnos'taki Yalçınkaya köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki H.U'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan H.U. bölgeye sevk edilen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Küçük çocuk buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
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