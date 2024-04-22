Parkta tartışma... Silahla bacağından vuruldu!
Sultangazi'de parkta yürüyüş yapan bir kişi, yanına gelen 2 şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında üzerindeki silahı çıkaran şüpheli, yürüyüş yapan kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Cebeci Şehir Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, parkta yürüyüş yapan yabancı uyruklu bir kişi, yanına gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında şüphelilerden biri yanında bulunan silahla, yürüyüş yapan kişiye ateş ederek bacağından yaralanmasına neden oldu.
Yaralının yardımına parktaki yurttaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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