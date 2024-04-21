'Kelebek bıçak satışı' tartışmasında arkadaşını öldüren 14 yaşındaki sanığa müebbet istemi

Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:11

Güncelleme: 21.04.2024 - 09:11

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı.

T.Ş., Durmaz'ı bıçaklayarak kaçtı. Hürkan Samet Durmaz hayatını kaybetti, evlerine giden T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ile olay sırasında yanında olan Ş.K.’yi gözaltına aldı.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. (14) ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık T.Ş. ve tutuksuz Ş.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA HAREKET ETTİM”

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen T.Ş., "Samet, benim bıçağımın ticaretinin yapıldığını ve bu bıçağı kendisine vermemi söyledi. Ben de bunu satıp, para kazanmak istemiştim. Sürekli beni bıçağı kendisine vermem konusunda tehdit etti. Ben de ortak arkadaşımız Ş.K.'den aramızı yapıp artık beni tehdit etmemesini söyledim. 'Çok sorun yaratıyor' dedim. Birlikte inşaata çağırdık. O sırada benden yine bıçağımı almak istedi. Taş atmaya başladı. Ben de kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Hiçbir şey planlı değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

Tutuksuz Ş.K. ise ifadesinde, "İnşaatın yakınından geçerken 'Yardım edin' diye bir çığlık sesi geliyordu. Koşarak eve gittim ve durumu babama anlattım" dedi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.