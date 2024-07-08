Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Osman Petem (33), parkta tartıştığı arkadaşı H.K. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, H.K. ile olay sırasında yanlarında olan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:49
Parkta tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
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Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı. 


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