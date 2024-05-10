Parlamento Muhabirleri Derneği’nin 60. yılı Çankaya’da kutlandı
Parlamento Muhabirleri Derneği’nin (PMD) 60. yılı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de katılımıyla kutlandı.
Parlamento Muhabirleri Derneği’nin 60. yılı, Ankara Çankaya’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kutlandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de katıldığı etkinlikte, meslekte 20 yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edilirken yeni üyelere ise rozetleri verildi. Törende konuşan Güner, ilkeli, tarafsız ve dürüst haberciliğin, doğru bilgi ve doğru habere ulaşmanın yaşamsal öneme sahip olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. Gazeteciliğin suç sayılmadığı, basının sansür edilmediği özgür günlerde buluşma dileklerini belirten Güner, “Parlamentoda yaşananların millete doğru aktarılması, tarihe doğru kayıtların geçmesi, parlamento muhabirlerimizin bugüne kadar üstlendiği görev kadar büyük ve önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardı: ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmak durumundadır’ diye devam eder. Bugün belki tarihçi sıfatıyla tarih yazmıyorsunuz ama tarihçilere çok önemli kaynaklar ve eserler bırakmak konusunda bence en büyük görevi sizler üstleniyorsunuz” dedi. Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş da derneğin kuruluşunun 60. yılını kutladığı konuşmasında, katkılarından dolayı Çankaya Belediyesine ve Başkan Güner’e teşekkür ederek plaket sundu. PMD yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güner, 20 yılını dolduran Aydoğan Kılınç, Adem Altan, Akif Bülbül, Ali Eke Yılmaz ve Ali Obuz'a plaketlerini takdim etti.
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