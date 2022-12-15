‘Paşa’ isimli köpeği öldüren sanığa 5 yıl 9 ay hapis cezası

15 Aralık 2022 Perşembe, 22:58

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusu Emel Kazan’ın 'Paşa' isimli köpeğini av tüfeğiyle öldüren Süleyman Teksoy'a, Kazan’a yönelik "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Gazete Duvar'dan Ardıl Bataz'ın haberine göre, Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan Emel Kazan, nisan ayında sokakta yaşayan bir köpeği sahiplendi. Zemin katta oturan Kazan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman Teksoy arasında bu nedenle tartışma çıktı. Teksoy, Kazan ve sahiplendiği 'Paşa' isimli köpeğini öldürmekle tehdit etti. Bir akşam binanın merdiven boşluğundan gelen silah sesi üzerine aşağı inen Kazan, ‘Paşa’nın başından tüfekle vurularak öldürüldüğü gördü. Kazan’ın şikayeti üzerine tutuklanan Teksoy’un yargılamasına bugün Denizli Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

‘ŞEYTANIN YÖNLENDİRDİĞİ BİR ŞAHISSIN’

Sanık Teksoy ile müdafisinin hazır bulunduğu duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını verdi, sanığın ‘silahla tehdit’ ve ‘evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Beraatını talep eden sanık Teksoy, savunması sırasında Kazan’a yönelerek, “Sen insan değilsin, şeytanın yönlendirdiği bir şahıssın” ifadelerini kullandı.

5 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Teksoy'a, Kazan'a yönelik "silahla tehdit" suçundan 3 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın suçu birden fazla kez işlediği gerekçesiyle cezasında 1/4 oranında artırım yaparak 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Teksoy’a "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi. Yargılama sırasında pişman olmadığını beyan eden Teksoy hakkında takdir indirimi de uygulanmadı.

‘ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMESİ GEREKİYORDU’

Kararı değerlendiren Denizli Barosu’ndan avukat Damla Nur Yollu, sanığın ‘pişman olmadığı’ yönündeki beyanlarını hatırlatarak, “Bu canlıyı öldürmeyi kendine hak gördüğü için evcil hayvanı kasten öldürme suçunun üst sınırı olan 4 yıl ile cezalandırılması gerekiyordu" dedi. 'Paşa'yı öldüren Teksoy'un, olaydan 10 gün önce de ‘Paşa’nın başına çekiçle vurduğunu hatırlatan Yollu, “Paşa’ya yönelik önceki saldırıları da bulunuyordu ancak bu saldırılardan ceza almadı. Dolayısıyla eksik bir karar ama yine de bir insanın ‘ben bir köpeği öldürdüğümde benim başıma bir şey gelmez’ diye düşünmesini bu karar sayesinde engellemiş olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.