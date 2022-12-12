Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
Tuncel’nin Çemişgezek ilçesinde, kullanılmayan tarihi hamamın damındaki boşluktan içeri düşen 5 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çemişgezek'in Hamamatik Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Çoban, tarihi hamamdan köpek sesleri geldiğini duyunca belediyeye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdivenle hamamın damındaki boşluktan içeri girdi. Mahsur kalan 5 yavru köpek, belediye personeli tarafından kurtarıldı.
Yavru köpekler, güvenli ortama alınarak süt ve mama ile beslendi.
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