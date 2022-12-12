Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı

Abone Ol google-news

Tuncel’nin Çemişgezek ilçesinde, kullanılmayan tarihi hamamın damındaki boşluktan içeri düşen 5 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:39

Çemişgezek'in Hamamatik Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Çoban, tarihi hamamdan köpek sesleri geldiğini duyunca belediyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, merdivenle hamamın damındaki boşluktan içeri girdi. Mahsur kalan 5 yavru köpek, belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Yavru köpekler, güvenli ortama alınarak süt ve mama ile beslendi.

Köpek yavru köpek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler