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Pastaneden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

Pastaneden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

16.06.2026 10:52:00
Güncellenme:
DHA
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Pastaneden çıkarken silahlı saldırıya uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden yaş pasta alıp, araçta kendisini bekleyen eşine doğru ilerleyen Mehmet Kadir Ergenci, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin gözleri önünde bacaklarından 4 el ateş edilerek yaralanan Ergenci'nin saldırıya uğradığı an ve çevredeki çocukların yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, dün 18.30 sıralarında Yaşar Uçar Caddesi'nde meydana geldi. Pastaneden yaş pasta alan Mehmet Kadir Ergenci, alışverişini tamamladıktan sonra yol kenarındaki aracına doğru ilerledi. Bu sırada kendisini takip eden A.B., tabancasıyla arkasından yaklaşıp bacağına ateş etti.

Ergenci, bacağına isabet eden kurşun sonrası saldırgana doğru yöneldi. Bu sırada kaldırımda kaçmaya çalışan A.B., Ergenci'nin yere düşmesi sonrası dönerek tabancayla tekrar ateş etti.

EŞİ PEŞİNDEN KOŞTU

Ergenci'nin silahlı saldırıya uğradığını gören eşi, araçtan inerek saldırganın peşinden koştu. Ara sokağa giren saldırganın izini kaybettirmesinin ardından Ergenci'nin eşi, çevreden yardım istedi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Ergenci'yi Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ergenci ile şüphelinin birbirini tanıdığı ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ergenci'ye saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında Ergenci'nin düştüğü yerde başkasına ait araçta bulunan çocukların saldırgandan korkup, kaçtığı anlar da yer aldı.

İlgili Konular: #Antalya #silahlı saldırı