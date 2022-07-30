Patara nerede? Patara kumunun özelliği nedir?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:54

Patara Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir Likya kentidir. Patara Plajı, Patara antik kenti yakınında bulunur. Patara 18 km uzunluğundaki kumsalın derinliği yer yer 200-300 metreye ulaşır. Patara kumsalı deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanıdır. Patara plajı genişliği ve uzunluğu nedeniyle geçmişte Yeşilçam filmleri tarafından çöl sahnelerinde fon olarak kullanılmıştır.

Patara Bölgesi, 8.01.1990 tarih, 90/77 sayılı bakanlar kurulu kararıyla “Özel Çevre Koruma (ÖÇK)” bölgesi ilan edilmişti. Patara Bölgesi, 8.01.1990 tarih, 90/77 sayılı bakanlar kurulu kararıyla “Özel Çevre Koruma (ÖÇK)” bölgesi ilan edilmişti.

Patara kumunun rüzgâr erozyonu ile yok olmaması ve iç kısımdaki tarım alanlarına da zarar vermemesi için 1930’lu yıllarda ulu önder Atatürk talimat vermiş, kumul hareketini önlemek için getirilen özel bitkilerle perdeleme yapılmış, arkalarına okaliptüs ve Kıbrıs akasyaları dikilerek bölgedeki ekosistem günümüze kadar yaşatılmıştı.



PATARA KUMUNUN ÇALINMASI?



Bölgenin alüvyonlu toprağı ile harmanlanıp seralarda kullanılan bu özel kumun kamyonu 5 bin TL’ye satılıyor. Çalınan kumun piyasa değeri 11 milyon TL’yi buluyordu. AKP’li bazı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin dahil olduğu kum hırsızlığı ile ilgili açılan dava sürerken geçen hafta bu kumlar adrese teslim ihale ile satıldı.



AKP ile birlikte bölgede artan kum hırsızlığı ekosistemde geri dönüşü olmayan hasara neden oldu. Geçen yıl Orman Muhafaza Memuru Umut Utku’nun mücadelesi sonucu el konulan 2 bin 186 kamyon kumu çalan şirketin ortakları arasında AKP Kaş İlçe Başkan Yardımcısı Osman Deniz Karataç var. Aynı davada AKP’li meclis üyeleri Tevfik Taner ve Nihat Uçar ile Kalkan Orman İşletme Şefi Aydın Ersoy da yargılanıyor.

Kum hırsızlığını tespit eden Utku’yu, AKP’nin devlet gücünü kullanan şebeke memuriyetten attırmış, sendikanın ve kamuoyunun büyük tepkisi ve hukuk mücadelesi sonucu genç memur görevine geri dönebilmişti.