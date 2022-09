Patilerin Festivali “Bu Gezgen Hepimizin” sloganıyla başlıyor

30 Eylül 2022 Cuma, 13:37

Konak Belediyesi’nin sayıları 50’yi aşan sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği, Türkiye’nin can dostlarını odak alan en kapsamlı festivali olan Patilerin Festivali, Basmane Başkanlık Ofisinde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya ev sahibi Konak Belediye Abdül Başkanı Batur’la birlikte sanatçı Melek Şahin, festival sponsoru Lider Pet Food’un Temsilcisi Oktay Diker, festivalin İletişim Koordinatörü Banu Özdemir ve Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömer Şimşek katıldı. Özdemir’in can dostu Bella ile Basmane Başkanlık Ofisinin maskotu haline gelen sevimli Kahve’nin de renk katığı toplantıyı basın mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölge muhtarları ve hayvanseverler de izledi.

“Bu Gezegen Hepimizin” temasıyla yapılacak olan festival, 8 Ekim Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak. Festivalde can dostlarının güzellik ve yetenek yarışması, kukla dans gösterisi, İzmir Down Sendromu Derneği dans gösterileri ve birçok eğlenceli aktivite yer alacak. Festival akşamında, sevilen müzik grubu Zakkum, muhteşem bir konserle İzmirli dinleyicilerle buluşacak.

BATUR: HAYVAN DOSTU BELEDİYE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Konak Belediyesi’nin hayvan dostu bir belediye olduğunu hatırlattı. İlkelerini kadın dostu, çocuk ve genç dostu, engelli dostu ve hayvan dostu belediyecilik çerçevesinde çizerek bu ilkeler doğrultusunda hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Batur, şöyle konuştu:

“Patilerin Festivali, çok önemli bir etkinlik olmasının yanında katılımıyla, işleviyle giderek büyüyen bir organizasyon olarak bize her yıl büyük heyecan katıyor. Doğamızın, özellikle iklim değişikliğiyle birlikte, süratle ne kadar kötü bir noktaya doğru gittiğini hepimiz gün gün izliyoruz. Buzulların erimeye başladığı, iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği bu süreçte sadece insanların değil can dostlarımızın da bundan ne kadar çok etkilendiğini görüyoruz. Biz hayvan dostu bir belediyeyiz ve sokaktaki can dostlarımız da bizim için çok önemli.”

DERNEKLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Başkan Batur, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu belirttiği konuşmasında festivale katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile bu yıl festivale konuk olan sanatçı Melek Şahin’e şu sözlerle teşekkür etti:

“Konak Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana özellikle hayvan dostu derneklerle birlikte çalışıyoruz. Kentin dinamikleri olan sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmak bizim için ayrıcalık. Festivalimizde her yıl olduğu gibi başta Lider Pet Food,Reçine At Çiftliği, Hotel Marina Sahil, Havhav com tr, The Woof Köpek Oteli, Rhea zeytinyağları olmak üzere tüm destek ve katkı veren kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Yıllarca Çocuklar Duymasın’da kendisini izlediğimiz Melek hanıma, can dostlarla ilgili, özellikle de çocuklara can dostları sevdiren proje ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

DAYANIŞMA RUHU FESTİVALE YANSIYOR

İzmir’in dayanışma ruhuna dikkat çeken Başkan Batur, “İzmirliler İzmir’in Kurtuluşunun 100. yıldönümünün nasıl kutlanacağını tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösterdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine, alana gelerek o coşkuyu yaşatan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. İzmir zaten demokrasinin, barışın ve Atatürkçülüğün kenti. İzmirliler bu dayanışma ruhunu her noktada gösteriyor. Festivalimiz de yine bir dayanışma ruhu. Kentimizde yaşayan canlarımıza sahip çıkan kurumların ve yerel yönetimin bir arada yaptığı bir çalışma olacak. Bu gezegen hepimizin ama gezegenimizi bu hale getiren de maalesef bizleriz. Gelecek kuşakların daha iyi bir dünyada yaşamaları için mücadeleye elbette devam edeceğiz” dedi.

ENGELLİ KEDİ EVİ AÇILIŞINA DAVET

8 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak festivalin gün boyu süreceğini ve akşamında da Zakkum konserinin yapılacağını söyleyerek tüm hayvanseverleri festivale davet eden Başkan Batur, bir de açılış müjdesi verdi. Başkan Batur, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete başlayacak Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına davet ederek, “Geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’na ‘Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’ ile katılmıştık. Buradan kazandığımız ödülle merkezimizi hayata geçirdik. Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezimizi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde açıyoruz. Merkezimiz Türkiye’de ilk olacak. Tüm hayvanseverleri açılışımıza bekliyoruz” dedi.

ÖZDEMİR: 8 EKİM’DE GÜNDOĞDU’YA BEKLİYORUZ

Festival İletişim Koordinatörü Banu Özdemir de organizasyona katkı koyan kurum, kuruluş ve sanatçılarla 8 Ekim’de İzmir’den tüm dünyaya ‘Bu gezegen hepimizin’ diyeceklerini vurguladı. Katkılarından dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür eden Özdemir, “Sayın Başkanımla birlikte yol yürümek yaşanabilecek en büyük onurlardan, gururlardan bir tanesi. Bizleri doğayla, çocukla, hayvan haklarıyla, toplumun tüm bileşenleriyle tüm İzmir’i, Türkiye’yi bir araya getirdiği için, türlü fedakârlıklarla, özverili personeliyle yanımızda olduğu için İzmir adına, ülkemiz adına, hepimiz adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Özdemir, doğaya sahip çıkmak isteyen herkesi 8 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’na davet etti.

ŞAHİN: BİTKİLERİN, HAYVANLARIN DA HAKLARINI KORUMALIYIZ

Sanatçı Melek Şahin ise İzmirli olduğunu anımsatarak, “Güzel İzmir’imde böyle bir projeye dahil olduğum için çok mutluyum. Ben pandemi zamanında çocuklarımız ve canlarımız için ne yapabilirim diye düşünürken, maske dikerek bunun gelirini sokak hayvanları için dönüştürebilirim diye başlattığım hareketim şimdi kocaman oldu, büyüdü. Sadece biz nefes almıyoruz; bitkiler, hayvanlar var. Onlara saygı duymamız, onların da haklarını korumamız gerektiğini düşünüyorum. Kitap okuyarak, mama kabı boyatarak bir farkındalık çalışması başlattım. Bu dünya, bu gezegen bizim; çocukların, hayvanların, hepimizin” diye konuştu.

DİKER: DAHA DA BÜYÜYECEĞİZ

Festivalin ana sponsorlarından Lider Pet Food’un Temsilcisi Oktay Diker, organizasyona destek verenlerin sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, “Bu yıl 50’ye ulaştık. Önümüzdeki sene daha da büyüyeceğiz. Herhalde alan yetmeyecek. Hepimizin mutluluk duyacağı bir gün geçireceğiz. Geçen sene başladığımız ‘Mutluluğun Tarifi’ konseptimiz bu sene daha da güzelleşiyor. Sizlerle zenginleşmek, can dostlarımızın huzur ve sağlıklı ömürlerinde bir parça olmak bizim için çok değerli. İzmirli olmak çok güzel. Bu festivalde yer almak bizim için çok değerli” dedi. Diker, İzmir’in bu organizasyonla tüm Türkiye’ye örnek olduğunu da sözlerine ekledi.