Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti... MKE davasında yeni gelişme: Yargılama devam ederken, patlayıcı biriminin başına atanmış!

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen patlamada, Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti.

Yaşanan olaya ilişkin Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, geçtiğimiz celsede savcılık mütalaasında; sanıklar patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve mühendis Zafer Sarı'nın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Duruşmada savcı mütalaasını tekrarladı ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alındı. İlk olarak müşteki Sevda Kutlu’nun avukatı eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Diğer müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"SÜREKLİ İŞÇİLER SORUMLU TUTULUYOR"

Bir müşteki avukatı da mütalaada taksirden ceza istendiğini, ancak olayda kast olduğunu belirterek, “Sanıklar kasttan ya da aksi takdirde bilinçli taksir veya olası kasttan cezalandırılmalı. Sürekli olaydan işçiler sorumlu tutuluyor, ancak eksiklikleri gidermeyen sanıklar. Bir daha böyle ölümler olmasın diye en üst hadden cezalandırılmalılar” isteminde bulundu.

Müşteki avukatlarının ardından sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarına geçildi.

"BU SİSTEMİ OLUŞTURAN MKE’NİN KENDİSİDİR"

Sanık Durdu Uğur Şık, olayda asli ve tali kusurlu olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Kazadan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. İki yıldır müdürdüm fabrikada. Olay günü yıllık izindeydim. 27 yıllık tecrübeye sahip işçimizin 15 dakika kısaltmak için eliyle yaptığı müdahaleden kaynaklanmaktadır. Tüm sorumluluk Mehmet Kutlu isimli işçimizdedir. Benim iş sağlığı güvenliği önlemlerini almadığım ifade edildi, ancak bunlar genel geçer suçlamalardır. Bunu kabul etmiyorum. İki yıllık bir fabrika müdürünün bir sistemi değiştirmesi mümkün değildir. Bu sistemi oluşturan MKE’nin kendisidir. Fabrikada İSG müdürlüğü kuruldu kazadan sonra, dışarıdan İSG uzmanı olması yetersiz bir durumdu ki bunu kazadan sonra eski İSG müdürlüğünün geri kurulmasıyla görmüş olduk. Çünkü burası patlayıcı maddeler üretiyor, dışarıdan gelecek olan uzman önemini anlayamaz. Bu olayın meydana gelmesinde benim bir kusurum yoktur. Tamamen 27 yıllık operatörün hatasıdır bu yaşanan."

“PERSONEL SAYISI YETERSİZDİ"

Duruşmada hakim, 90 patlayıcı biriminden az kişinin sorumlu olduğunu ve daha fazla sorumlu alınması için bir başvuruda bulunup bulunmadığını sordu. Şık ise “Bence yetersizdi ancak organizasyon şemasına tabiiydik ve buna uymak zorundaydık” dedi.

YARGILAMA SÜRERKEN DİKKATİ ÇEKEN ATAMA

Sanık Ahmet Atasoy, “Benim hiçbir sorumluluğum yoktur. Vekaleten bakıyordum, yazı yoktu ama sözlü olarak. Ben daha yeni Temmuz ayında Patlayıcı Birimi’nden sorumlu müdür olarak atandım” dedi. Hâkimin “Seni mi atadılar?” sorusu üzerine “Evet, beni atadılar” dedi.

Sanık Oktay Armağan da “Eğitim vermediğimiz söyleniyor, ancak biz iş başı eğitimi ve İSG eğitimi veriyoruz. İşbaşı eğitimi her yıl tekrarlanıyor ve defaatle yapılmıştır. Bize verilen görevleri biz yapmışızdır. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum” iddialarında bulundu.

"İNSAN MÜDAHALESİNE KAPALI BİR SİSTEM OLSAYDI BU PATLAMA OLMAYACAKTI"

Sanık Zafer Sarı, savcılık mütalaasına itiraz ettiğini belirtti ve “Ben üretim müdürü değilim, ben MKE’ye bir yıl önce başlayan kimya mühendisiyim. Ben vardiyaları yazmam, mesai düzenlemem, işletme ile alakalı hiçbir şey yapmam. Tesis 1984 yılında yapılmış ve öylece kalmış, güncelliğini yitirmiş bir tesis. Uyarı yapan, bildirim gönderen bir sistem değil. Bizim asıl görevimiz üretimin sürekliliğini sağlamak. Ben dinamit hamurunun kalması nedeniyle bir başka makineyi çalıştırmaya çalışıyordum” demesi üzerine Mahkeme Başkanı, “İşim başımdan aşkındı, dolayısıyla bakamadım diyorsun” dedi. Sanık Sarı ise, “Tüm patlayıcı atölyelerde bir mühendis vardı, o da bendim ne yazık ki. Patlamadan sonra 10 mühendis alındı, atölye sayısı azalmasına rağmen. İnsan müdahalesine kapalı bir sistem olsaydı bu patlama olmayacaktı, bunun sorumlusu MKE’dir. Risk değerlendirme raporu iki yılda bir yapılıyor, ben bir yıl önce işe başladım, benim dahlim yoktu buna. Herhangi bir kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Bir karar verme yetkim yok, en alt düzeyde personelim. Beraatimi istiyorum” beyanında bulundu.

Sanık iş sağlığı güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, “Kazanın olması ekipmanlardan kaynaklı değil. Risk analizleri güncellenmemiş burada. Sorun budur. İşveren neden hiç eksikliklerin üzerinde durmuyor, bunu sormak istiyorum. Genel olarak işverenler ve hatta çalışanlar önlemlere karşı direnç gösteriyor. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"HER ŞEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILDI, SADECE MKE’YE KUSUR ATFEDİLMEDİ"

Sanık Kuntay Karabacak, “Bilirkişi de suçsuz olduğum görüşünü verdi. Beraatimi istiyorum” talebinde bulundu.

Sanık Oktay Armağan’ın avukatı da, “Her şeyle ilgili değerlendirme yapıldı, ancak sadece MKE ile ilgili değerlendirme yapılmadı. Sadece MKE’ye kusur atfedilmedi” şeklinde savunma yaptı.

Beyanların ardından sanıkların son sözleri soruldu. Tüm sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, kararın açıklanacağı duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede; sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan ve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis talep edildi.