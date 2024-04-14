Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Manisa Soma'da özel maden ocağında tambura sıkışan işçi hayatını kaybetti..
İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı. Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- Evren Barış Yavuz için karar verildi!