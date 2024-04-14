Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:36
Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü
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Manisa Soma'da özel maden ocağında tambura sıkışan işçi hayatını kaybetti..

İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı. Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.


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