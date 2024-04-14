Soma’da iş cinayeti: Maden ocağında bir işçi öldü

Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:36

Güncelleme: 14.04.2024 - 14:39

Manisa Soma'da özel maden ocağında tambura sıkışan işçi hayatını kaybetti..

İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Halit Gürpınar tambura sıkıştı. Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.